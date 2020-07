"A settembre ripartiamo in sicurezza", dice Azzolina

AGI - "A settembre ripartiamo, in sicurezza riportiamo i nostri studenti a scuola, come abbiamo sempre ribadito". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina, a Catanzaro, parlando con i giornalisti a margine di una riunione all'Ufficio scolastico regionale della Calabria.

"Il governo - ha proseguito Azzolina - ha lavorato in questi mesi proprio per garantire la sicurezza di tutti, l'abbiamo dimostrato ahimé anche quando abbiamo dovuto chiudere le scuole. Ma adesso le riapriremo in sicurezza. Stiamo lavorando su tre fronti: utilizzare tutti gli spazi che ci sono, adeguandoli e migliorandoli; se non fossero abbastanza trovarne di nuovi, e - ha sostenuto ancora il ministro dell'Istruzione - migliorare gli arredi scolastici".

"Agli studenti e alle loro famiglie il messaggio che voglio dare è di impegnarsi, lavorare", ha affermato Azzolina. "Io - ha poi aggiunto Azzolina - sono molto orgogliosa di quello che hanno fatto durante il periodo della didattica a distanza, cosi' come per i docenti, i dirigenti scolastici e in generale tutto il personale scolastico. Penso che - ha concluso il ministro - l'impegno di tutti, remare e andare tutti verso la stessa direzione salverà la scuola". "La legalità è fondamentale, l'educazione alla legalità e la lotta alla criminalità organizzata devono essere valori che accompagnano gli studenti costantemente, per cui la scuola ha un ruolo fondamentale".

Nel Meridione, osserva la ministra, "il problema è atavico, sappiamo benissimo che ci sono gli spostamenti, le assegnazioni provvisorie, anzi noi abbiamo fatto la mobilità quando tutti ci avevano sconsigliato di farlo e invece è stato un grande successo, perchè tanti ritorneranno al Sud a lavorare".

Oggi Azzolina è attesa a Locri (Reggio Calabria) per firmare un protocollo d'intesa tra ministero e Commissione parlamentare antimafia sui campi estivi gratuiti per studenti nei beni confiscati alla mafia. "Lottare contro la criminalità organizzata - ha aggiunto Azzolina - significa poter essere persone libere, e la scuola insegna anche questo".