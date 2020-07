Santelli incalza: "Subito blocchi in mare o interverrò io"

AGI - "Per l'immediato chiedo che, come d'altra parte è già avvenuto durante il lockdown, chi arriva sia sottoposto a quarantena o sulle navi di provenienza requisite o su quelle della Marina, non a terra". È risoluta nell'intervista al Corriere della Sera la governatrice della Calabria Jole Santelli, per la quale "è chiaro che è necessario un blocco navale". Infatti, si chiede, "che senso ha impedire i voli da Paesi a rischio e poi permettere gli ingressi a persone già malate?" Pertanto il blocco "va fatto senza aspettare l'Europa". Meglio ancora: "Va fatto e basta".

Quindi la governatrice di Forza Italia chiede un intervento immediato altrimenti "dovrò bloccare io gli sbarchi. Voglio sperare di non essere costretta a farlo", perché "il rischio di vita oggi è per tutti, per noi e per loro" che arrivano dal mare, e "lo Stato ha il dovere morale di proteggere chi ha lottato contro il virus, e ora che ci sta riuscendo si trova esposto al rischio di un'ondata di ritorno gravissima". Quindi chiosa: "Non è questione di ideologie, non c'e' destra o sinistra su queste cose. Non possiamo essere invasi".