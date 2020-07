"Mai con Pd e M5S, la gente non è stufa di me", dice Salvini

AGI - Il centrodestra è compatto. "La squadra resta solida: nelle Regioni siamo insieme e nei Comuni altrettanto. L'obiettivo è certamente quello di tornare al governo e il prima possibile. Escludo davvero che Berlusconi faccia robe, sì le chiamo proprio così, insieme al Pd o con i 5 Stelle": ne è convinto il leader della Lega, Matteo Salvini, in una intervista a La Stampa rilasciata ieri, quando ha trascorso una domenica di svago al lido del Papeete a Milano Marittima.

"Ho sentito Berlusconi giusto poche ore fa e sulle sue intenzioni - prosegue Salvini - non ho davvero alcun dubbio. Sono certo che non gli passa per la testa di fare un'alleanza con i Cinque Stelle".

Salvini mostra ottimismo malgrado il costante calo della Lega nei sondaggi e l'assenza, nota La Stampa, di euforici fan al Papeete rispetto all'estate di un anno fa: "Non è vero che la gente mi ha voltato le spalle. Anche qui quest'anno è tutto sotto tono, non ci dimentichiamo che gli italiani si stanno appena riprendendo dall'incubo pandemia".