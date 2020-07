Pd: Orlando, "il dialogo con Forza Italia va coltivato con attenzione"

"Il dialogo con FI sui temi fondamentali va coltivato con attenzione. Non stiamo progettando i prossimi mesi, ma i prossimi decenni. L'unità delle forze che si riconoscono nella prospettiva europea è un valore". Lo sostiene in un'intervista al 'Corriere della Sera' Andrea Orlando, vice segretario del Pd. Il problema nella coalizione "non è chi frena e chi corre" o se il premier decida "da solo o in compagnia", ma il punto "è che si faccia", afferma Orlando.

Quanto ai sondaggi che attestato la popolarità di Giuseppe Conte, Orlando dice che "il consenso è un forza" e ribadisce: "Siamo stati noi i primi a scommettere su Conte riferimento di una coalizione".

Tuttavia, avverte il vicesegretario dem, "più dei sondaggi, che in autunno possono cambiare, per Conte e per noi, c'è il problema della vita reale degli italiani". Sull'ipotesi di rimpasto: "Non siamo interessati a discutere di organigrammi, ma di cose da fare. Conte si rafforza aiutandolo tutti a sciogliere i nodi e a cambiare passo sui dossier, da come utilizzare i fondi Ue, alla scuola, con la massima costruttività e lealtà".