"I numeri ci sono e confido nelle responsabilità", dice Conte

AGI - "Francamente la mia preoccupazione non è l'attività che fanno gli altri per acquisire parlamentari, ma non credo che questa sia la mission della politica, soprattutto del confronto parlamentare che deve avvenire qui tra queste aule, cioè non deve essere questo l'obiettivo". Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte risponde così nei corridoi della Camera, a chi gli chiede se nutre preoccupazione sulla tenuta del governo 'minacciato' dall'offensiva della Lega per ampliare le file parlamentari dell'opposizione.

"Il fatto che nei giorni scorsi si sia perso un senatore - continua il premier - non mi fa piacere, questo è ovvio, ma i numeri ci sono ancora. C'era stato anche un passaggio molto delicato - ricorda - in cui i parlamentari di maggioranza sono stati costretti dalla sera al mattino a correre qui e hanno testimoniato un senso di responsabilità. Confido - insiste Conte - nel senso di responsabilità, stiamo attraversando una fase delicatissima per il Paese, in piena emergenza. Stiamo lavorando a creare le premesse con il dl semplificazione a rendere ancora più efficace il piano di rilancio, e spero che tutti, e non ho motivo di dubitare, concorrano a perseguire e realizzare questo progetto, è di questo che ha bisogno il Paese", chiosa Conte.