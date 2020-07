Il governo ipotizza un taglio dell'Iva per chi paga con moneta elettronica

AGI - "L'ipotesi su cui si può ragionevolmente lavorare delineando un meccanismo efficace e produttivo di effetti è di mettere insieme le due istanze dando una scossa ai consumi attraverso un possibile sgravio dell'Iva a chi ricorre alla moneta elettronica". Lo dice il premier Giuseppe Conte, rispondendo al question time alla Camera.

"Si potrebbe cioè ricorrere - osserva il premier - a un meccanismo incentivante che consente di rilanciare la domanda modernizzando il paese, incentivare i pagamenti digitali e quindi far si' che tutti paghino le tasse e tutti possano pagare meno".

Ancora Conte: "Non ho annunciato nulla. Si sta valutando. Questo governo sta lavorando" per una riforma fiscale e un fisco "equo, semplice, trasparente per i cittadini", la riforma "non si può portare avanti in pochi giorni, l'obiettivo è quello di ridurre le tasse, ci sarà una rimodulazione delle aliquote fiscali".