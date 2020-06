Coronavirus: Salvini, perché dovrebbe esserci una seconda ondata?

"Ma perché dovrebbe esserci una seconda ondata" del coronavirus? "In Italia ormai tre quarti del Paese sono esenti da contagi e da ricoveri, gli italiani hanno dimostrato enorme buonsenso in questi mesi ma mi sembra che ormai siano tanti i medici che stanno dicendo che il virus adesso fortunatamente ha una diffusione e soprattutto una gravità nei nuovi casi assolutamente inferiore rispetto a qualche mese fa".

"Quindi è inutile continuare a terrorizzare le persone. In questo momento in Brasile e in altri Paesi il problema e' enorme, possiamo dire che in Italia fortunatamente, anche se bisogna continuare ad essere prudenti e non esagerare, la situazione è sotto controllo?". Lo ha detto il leader leghista, Matteo Salvini, alla trasmissione Aria Pulita su 7gold.