Grillo: "L'ombra del Grande fratello dietro il falso scoop sui fondi di Maduro a M5s"

(AGI) - "L’ombra del grande fratello sullo scoop spagnolo. Quale è lo scopo di far uscire una notizia falsa, appositamente costruita, mentre il governo italiano è impegnato in una difficile fase di uscita da una crisi spaventosa?" E' quanto si chiede Beppe Grillo, commentando su Twitter, l'articolo del quotidiano spagnolo 'Abc' su presunti finanziamenti venezuelani al Movimento 5 stelle.

Il fondatore del M5s allega il link a un articolo in cui l'ex diplomatico Torquato Cardilli sostiene che "il fatto che l'Italia abbia mantenuto con la Cina, l'Iran, il Venezuela, la Russia rapporti più o meno intensi può far sorgere il sospetto che la polpetta avvelenata contro la forza maggioritaria nel governo e nel Parlamento italiano sia stata cucinata proprio Oltreoceano, nel momento in cui il nostro Paese è in una posizione di estrema debolezza per gli effetti disastrosi del coronavirus sull'economia e sulla tenuta sociale".

"Si può ipotizzare che gli ambienti di destra spagnoli, attraverso il quotidiano Abc - aggiunge Cardilli - che in passato aveva mosso accuse simili prima al governo Gonzales e poi al leader del partito Podemos, abbiano inteso fare un favore alla destra italiana tanto per controbilanciare il danno di immagine per lo scandalo della vicenda Metropol di Mosca, che ha coinvolto il leader della Lega Salvini e il suo manutengolo Savoini, vicenda che ha tutto il sapore anche essa di una cosa montata ad hoc da un altro servizio segreto".