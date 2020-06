Statue vandalizzate? "Cretinismo radical chic", dice Salvini

"Questo è cretinismo, non antirazzismo, di benpensanti e radical chic". Così Matteo Salvini, a Rtl 102.5, sulla statua di Montanelli imbrattata.

"Il governo non ha speso una parola... Beh, è impegnato in villa a Roma... Io posso dire, da ex ministro dell'Interno, che nessuno è legittimato ad abusare della forza e faccio una riflessione su casa nostra: scade la gara appalto per 5 mila taser. Chiedo che entrino in dotazione prima possibile, sarebbero un aiuto per le forze ordine e per evitare drammi come quelli negli Usa", aggiunge il leader della Lega.