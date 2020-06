Di Battista: "Grillo mi ha mandato a quel paese? Amen"

AGI - "Ieri ho parlato di congresso e delle mie idee e Beppe mi ha mandato a quel paese. Io ho delle idee e, se non siamo d’accordo, francamente, amen...". Queste le parole di Alessandro Di Battista nell'intervista 'Quarta Repubblica' in onda integralmente alle ore 21.30 su Retequattro.

Su Facebook, invece, l'ex deputato M5s scrive: "Ieri da Annunziata sono riuscito a toccare molti punti e a prendere diverse posizioni, chiaramente cose che ribadisco, ribadirò e per le quali lotterò. Non sono riuscito invece a toccare la questione 'acqua pubblica'. Ieri Beppe ha pubblicato questo intervento sul tema. Lo condivido in pieno. La ripubblicizzazione dell'acqua, far tornare pubblica la gestione dell'acqua e della rete idrica, è una di quelle azioni anti-liberiste necessarie per proteggere i cittadini. Creare una cultura dell'acqua come la chiama Beppe ha a che fare con risparmi, lotta agli sprechi, salute, occupazione, lotta alle multinazionali straniere".