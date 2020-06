Salvini: "Conte dia i soldi agli artigiani e alle partite Iva"

Conte inaugura i lavori a Villa Pamphili: inclusione sociale e transizione 'green', investiamo nella bellezza del Paese. Monito del governatore della Banca d'Italia: "Idebiti sono di tutti. l'incertezza non sia una scusa per non agire". Lagarde: la Bce farà la sua parte, creare un ambiente favorevole alle imprese. Von der Leyen: sta a Roma attuare la Next generation. Salvini: brutta aria. Meloni: c'e' la cara vecchia troika.