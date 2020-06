Damato: "Perché da Sala nessuna sorveglianza per la statua di Montanelli"?

AGI - "Ma se la statua era stata presa di mira già da tempo, perché il sindaco di Milano non ha predisposto un servizio di sorveglianza?". A parlare con l'AGI è Francesco Damato, tra i fondatori del Giornale con Montanelli - di cui fu capo della redazione romana - e direttore del Giorno. Una mancanza, quella attribuita a Beppe Sala, che Damato ritiene tanto più "scandalosa" in quanto a farne le spese "non è la statua in sé, ma il ricordo di Montanelli".

Sì, perche' l'onda antirazzista arrivata dagli Stati Uniti, dove è stata innescata dalla morte di George Floyd, è arrivata in Italia alimentandosi di antiche polemiche sull'uomo Montanelli: "Si dice che fosse un razzista: ebbene, era un razzista molto strano dato che nella sua vita ha avuto un solo figlio e questo era di colore".

Damato si riferisce al figlio della ragazza etiope che Indro Montanelli acquistò dal padre una volta arrivato come sottotenente volontario in Africa. Un figlio che, però, il giornalista non aveva mai ammesso essere suo, ma che aveva raccontato essere nato dalla relazione della ragazza con il nuovo marito, etiope anche lui.

"Era sottotenente", ricostruisce Damato, "perché, a 26 anni, aveva chiesto di seguire la guerra da inviato. Non gli fu concesso e, quindi, si arruolò. Fu allora che comprò una ragazza di nome Destà, dell'età approssimativa di 12 o 14 anni, non si è mai saputo con certezza. Era la figlia di un uomo che possedeva degli animali. Montanelli e il padre della ragazza si accordarono per la cifra di 350 lire, dopo la richiesta iniziale che era stata di 500. Allora gli ufficiali prendevano queste ragazze perché li seguissero e lavassero loro la biancheria. Insomma, si prendevano cura degli uomini sul fronte. Dopo un paio d'anni la cedette a un altro ufficiale, un generale. Poi, la ragazza se ne andò per conto suo e Montanelli non ne seppe piu' nulla".

Fino agli anni Cinquanta: "Montanelli era tanto razzista che nel 1952, tornato in Africa, volle cercare quella ragazza e scoprì che lei, non solo si era risposata, ma aveva avuto anche tre figli, al primo dei quali aveva dato nome Indro! Per dire del ricordo che aveva lasciato Montanelli".

Un figlio che però il giornalista ha sempre negato essere suo. "Sì, ma io capii che invece era suo perché una volta, durante un viaggio che facemmo in macchina, accennò a questo figlio: io ero arrabbiato con un nostro capo che aveva favorito in redazione una sua giovane amante. Indro mi disse allora: Franceschino, io ho un solo figlio più o meno della tua età. Ognuno di noi ha le proprie debolezze".

Insomma, conclude Damato, "Montanelli era un personaggio molto particolare, ma dire che fosse razzista è una sciocchezza. Era stato fascista come lo erano stati tutti durante il Ventennio e lui, poi, fu anche punito per aver scritto di una battaglia durante la guerra di Spagna come di una 'passeggiata'. Il regime voleva che se ne parlasse con toni epici. Per punizione fu inviato in Lettonia dove conobbe una ragazza. Ma questa è un'altra storia".