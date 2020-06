Meloni: "C'è un clima liberticida, una deriva preoccupante"

Dopo la bagarre innescata in Aula dall'intervento del pentastellato Ricciardi, in una conversazione con l'Agi la leader di Fratelli d'Italia punta il dito su quello che definisce un "gioco delle parti": "Obiettivo: far credere agli italiani che si vuole collaborare con noi e al tempo stesso sabotare ogni collaborazione". E replica alle accuse di Boschi: "Non ho deriso Bellanova, l'ho criticata"