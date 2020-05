La frase di Gallera sui contagi che ha scatenato l'ironia dei social

"Siamo a un indice di contagio dello 0,51 che cosa vuol dire? che per infettare me bisogna trovare due persone infette nello stesso momento. Non è cosi' semplice". La 'gaffe' dell'assessore lombardo Giulio Gallera fa esplodere la polemica e l'ironia sui social. Se l'indice RO citato dall'assessore è pari a 1 infatti significa che ogni contagiato può infettare un'altra persona, sotto l'uno meno di uno, ma si tratta semplicemente di un numero statistico. E quindi a 0,51 per ogni 10 persone positive si registrano mediamente 5 nuovi casi.

Lo stesso Gallera però smorza le polemiche sostenendo che non si è trattato di una gaffe ma di una semplificazione per far comprendere che il virus sta rallentando.

