Conte alla Camera: "Non è tempo di party. Tutti i cittadini facciano vacanze in Italia"

Per la fase 2 ci vuole "prudenza, il rispetto delle distanze di sicurezza, le mascherine. Abbiamo fiducia e responsabilità, ma non è il tempo di party e movida". Lo afferma in aula alla Camera il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che ha invitato inoltre "tutti i cittadini a fare vacanze in Italia" perché questo contribuirebbe al rilancio della nostra economia.

"Nei prossimi giorni partirà l'app per il contact tracing. I dati verranno cancellati al termine dell'emergenza", ha poi aggiunto Conte. Poi il premier precisa che il rischio che con la riapertura possa aumentare la cura del contagio è un rischio "calcolato e che terremo sotto osservazione" a proposito delle nuove misure per fronteggiare il coronavirus.

"Non possiamo fermarci in attesa di un vaccino" altrimenti non ci sarebbero le condizioni della ripartenza e ci troveremmo un tessuto produttivo "irrimediabilmente compromesso", ha spiegato.