La Lombardia modifica le linee guida sui ristoranti

"Distanza tra i clienti dei ristoranti: la Regione Lombardia modifica le linee guida del governo e fa saltare la deroga per i familiari. Così due persone che dormono insieme dovranno cenare a 1 m di distanza, e se il tavolo è largo 80cm non potranno sedersi una di fronte all'altra". Lo scrive su Twitter il sindaco di Bergamo Giorgio Gori. Poi, alla trasmissione 'Circo Massimo' su Radio Capital, commenta: "Io penso che Fontana abbia sbagliato parecchio. In parte credo abbia una giustificazione perché in Lombardia l'emergenza sanitaria è stata più violenta che altrove, ma quando dice che non ha sbagliato nulla mi pare contraddetto dai fatti e anche dell'opinione di molti cittadini lombardi".

Gori pero' sottolinea che in questa fase il commissariamento della regione Lombardia "non credo che sia una soluzione. Il tema e' cambiare rotta. Abbiamo capito che i nostri ospedali per quanto buoni non sono lo strumento con cui si affronta un'epidemia come quella del covid. Quella si combatte sul territorio. La partita politica poi si giocherà quando ci saranno le elezioni".