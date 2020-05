Il giorno di Bonafede. Italia viva non voterà la sfiducia

Nell'Aula del Senato è iniziata la discussione delle mozioni di sfiducia presentate - dal centrodestra e da +Europa e altri - nei confronti del ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede.

È la mozione a prima firma Bonino ad essere considerata nella maggioranza la più insidiosa perché potrebbe - spiegano fonti parlamentari - trovare il consenso di diversi esponenti di Italia viva (Nencini è uno di coloro che appoggeranno il documento di +Europa) e persino - riferiscono le stesse fonti - di uno o due esponenti M5s. "Di sicuro ci sarà un astenuto", viene riferito.

Qualcuno nel Movimento 5 stelle fa il nome di Tiziana Drago ma non ci sono conferme. Renzi nel suo intervento ha annunciato che Italia viva non voterà contro Bonafede.

La mozione della leader di +Europa, per essere approvata, non ha bisogno della maggioranza assoluta, pari a 161 voti: è sufficiente un solo voto in più. L'ago della bilancia rimangono i renziani ma è anche sui voti di singoli senatori non riconducibili alla maggioranza, i cosiddetti 'peones', che potrebbe giocarsi l'intera partita al Senato

Fari, dunque, puntati poi sugli ex M5s. "La mozione della Bonino è buona", dice Elena Fattori mentre Paola Nugnes, pur applaudendo Bonino, ha riferito di non volere "la tempesta perfetta". Chi non rinnoverà la fiducia al Guardasigilli sono gli ex pentastellati Giarrusso e Paragone. Nell'Aula del Senato si dà per certo che sulla mozione della Bonino verranno a mancare dei numeri ai rosso-gialli che comunque difficilmente raggiungeranno l'asticella - non necessaria oggi ma considerata la soglia di sicurezza - dei 161.​

Leu rinnova la fiducia al guardasigilli "Liberi e uguali rinnova la fiducia" al ministro della Giustizia. Lo annuncia nell'Aula del Senato Pietro Grasso. "Le chiediamo di continuare con vigore il dibattito con la commissione Giustizia e la commissione Antimafia per intervenire con rapidità e incisività i tanti temi che ci siamo impegnati a portare avanti", ha aggiunto.

Italia viva vota contro la sfiducia a Bonafede "Voteremo contro le mozioni di sfiducia" contro Alfonso Bonafede. Lo annuncia in Senato Matteo Renzi, leader di Italia viva. "Non le voteremo per motivi politici", ha aggiunto, "in primis per quanto ha detto il premier" che ha sostenuto "che ne avrebbe tratto le conseguenze politiche". La politica non e' vendetta" ha detto Matteo Renzi nell'Aula del Senato durante la dichiarazione di voto sulle mozioni di sfiducia, "Certe sue espressioni sul giustizialismo fanno male". "Se votassimo oggi secondo il metodo utilizzato da Bonafede nei confronti dei membri dei nostri governi, lei oggi dovrebbe andare a casa", ha insistito ricordando i casi Alfano, Guidi, Boschi, Lotti e De Vincenti. "Ma noi non siamo come noi. Lei tutto è tranne che una persona avvicinabile dalla mafia e spero che questa vicenda possa far riflettere lei e i 5 stelle. Andare sui giornali e subire l'onta di un massacro mediatico fa male. Vi invito a fare una riflessione personale", ha affermato Renzi.

Bonafede, contro di me solo illazioni e allusioni "Quando si giura sulla Costituzione come ministro della Repubblica, si decide di essere, in tutto e per tutto, uomo delle istituzioni". Così il Guardasigilli ha iniziato la sua replica in Aula al Senato, sottolineando che "in queste ultime tre settimane, fuori da qui si è sviluppato un dibattito gravemente viziato da allusioni e illazioni; per rispetto delle istituzioni, piuttosto che alimentare le polemiche ho condiviso, fin dall'inizio, l'esigenza del Parlamento di un confronto che si è già sviluppato, al Senato, con quattro interrogazioni a risposta immediata, e alla Camera, con due interrogazioni a risposta immediata, un'audizione in commissione giustizia e un'informativa urgente in aula". "Tutti i fatti sono chiari e lo sono sempre stati: ci furono condizionamenti? Ancora una volta: No!" ha detto ancora Bonafede, tornando a parlare della nomina del capo del Dap del giugno 2018. "Chi lo sostiene se ne faccia una ragione. Non sono più disposto a tollerare alcuna allusione o ridicola illazione", ha aggiunto. "È proprio la lotta al malaffare, senza compromessi, che ha sempre animato la mia attività politica. C'è un punto che risulta evidente a tutti: la ferma determinazione, che rivendico, con cui quelle leggi combattono il malaffare", ha aggiunto, riferendosi alle norme approvate portate avanti durante il suo incarico da Guardasigilli.

La Russa, se ha i numeri per passare voteremo la sfiducia "La votiamo solo se si rivelerà uno strumento per raggiungere lo scopo, ovvero se, col nostro voto, passerà. Se non ha possibilità di passare non vediamo il motivo di votarla, perché ha punti che condividiamo ma altri punti che non ci convincono" ha detto il vice presidente del Senato Ignazio La Russa rispondendo a chi gli chiede se Fratelli d'Italia è intenzionata a votare, oltre a quella del centrodestra, anche la mozione di sfiducia ad Alfonso Bonafede depositata da Emma Bonino e +Europa.

Dal Mas, Forza Italia voterà la sfiducia a un ministro incapace "Bonafede non deve lasciare il governo per le accuse mossegli in televisione da un magistrato, ora componente del Csm, ma per l'incapacità oggettiva mostrata durante la conduzione del ministero della Giustizia". Lo ha sostenuto intervenendo nell'aula di palazzo Madama, il senatore di Forza Italia Franco Dal Mas. "Le riforme liberticide realizzate sotto il suo impulso - ha aggiunto Dal Mas - sono il risultato di una ideologia manettara, giustizialista che offende lo spirito della nostra Costituzione. Sostenere che in Italia nessun innocente va in carcere è smentito clamorosamente dai fatti: in Italia il 30 per cento dei detenuti è in attesa di processo e la Costituzione prevede che fino al giudicato si è innocenti. Non possiamo trasformare le persone, come Bonafede ha fatto e vorrebbe continuare a fare, in cose. Per tali motivi voteremo la sfiducia".

Salvini, la Lega voterà la mozione di sfiducia di +Europa "La Lega voterà anche mozione sfiducia di Piu' Europa. Serve un ministro della Giustizia che sia in grado di gestire le carceri, che assicuri che i boss non escano di galera, che ci sia certezza della pena" ha affermato il segretario della Lega Matteo Salvini. Rivolte nelle carceri con morti, poliziotti feriti e delinquenti evasi. Più di 500 fra mafiosi, camorristi, assassini e spacciatori usciti di galera in queste settimane. Avvocati in sciopero e tribunali nel caos. E poi carceri pericolose, mancanza di personale e di mezzi, condizioni di lavoro proibitive per donne e uomini della Polizia Penitenziaria. L'Italia ha bisogno di giustizia, non di premi ai boss mafiosi" ha aggiunto Salvini su Twitter.

Amendola, non ci sono gli elementi di merito per la sfiducia "Una mozione di sfiducia va letta nel merito, credo che sia giusto respingerla proprio perché non ci sono gli elementi di merito. Accanto a questo ovviamente c'è una discussione sul lavoro importante che il ministro Bonafede dovrà fare nei prossimi mesi, sulla riforma di differenti ambiti del mondo della giustizia e credo che la coalizione, pur nelle differenze che ci sono su questi temi, possa lavorare insieme in maniera coesa". Lo ha detto a "Start", su Sky TG24, il ministro per gli Affari europei Vincenzo Amendola.

Bonino: quale politica per la giustizia serve al Paese? "A chi mi dirà che non si può sfiduciare il ministro per non far cadere il governo ricordo che qui oggi si discute di quale politica per la giustizia serva all'Italia. E sono convinta che se la continuità del governo dovesse significare la continuità della politica della giustizia che il ministro Bonafede ha praticato, invito tutti a considerare che l'Italia non ne avrebbe nessun giovamento, neanche nei dati della ripresa che vogliamo affrontare". Lo ha detto in Senato Emma Bonino, illustrando la mozione di sfiducia che porta la sua firma. "La risposta non può essere che non si può far cadere il governo", ha aggiunto.

Pepe (Lega), Bonafede è il ministro delle scarcerazioni allegre Il Guardasigilli deve dimettersi perché è "il ministro delle scarcerazioni allegre". Lo dice nell'Aula del Senato Pasquale Pepe, della Lega illustrando la mozione di sfiducia nei riguardi di Alfonso Bonafede. "Lei non ha saputo far fronte a rivolte spaventose, ha scritto la pagina più buia della realtà carceraria italiana" e "non ha preso nessuna strategia per proteggere gli agenti della polizia penitenziaria".

Orfini, non c'è alternativa a respingere la sfiducia "Non c'è alternativa a respingere la sfiducia a Bonafede. Ma non è obbligatorio farlo fingendo di condividerne le idee. Le politiche per la giustizia di questo governo sono pessime e devono cambiare radicalmente. E spetta al Pd chiederlo. Anzi esigerlo". Lo scrive su twitter Matteo Orfini, parlamentare del Partito Democratico.

Meloni, è debole con la criminalità non può fare il ministro "Una persona così debole nei confronti della criminalità organizzata non può rimanere a fare il ministro. Nei palazzi si dice che Italia Viva abbia fatto uno scambio sul voto per Bonafede in cambio della sanatoria per gli immigrati". Lo ha detto la leader di FdI Giorgia Meloni ad Agorà su Rai 3. "Voteremo la mozione Bonino" di sfiducia "alla seconda 'chiama'. Vediamo prima se l'ha votata Renzi. Sulla mozione della Bonino, ci sono degli elementi che non condivido, né utilizzerò i voti di FdI per far alzare la posta a Renzi. Noi votiamo alla seconda chiama, vediamo prima se la vota Renzi".