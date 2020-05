Se Renzi vota la sfiducia a Bonafede si apre la crisi di governo, dice Delrio

Se passa la mozione di sfiducia al ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, può cadere il governo? “Si apre una vera crisi senza dubbio, non c'è dubbio", dice il capogruppo del Pd alla Camera, Graziano Delrio.

"Non è che si può pensare di sfiduciare il ministro della Giustizia e pensare che la cosa si concluda con una pacca sulle spalle", afferma Delrio a 'Un giorno da pecora' su Rai Radio 1. "Io però sono abbastanza sereno, la cosa si supererà”, aggiunge il dirigente Pd.

​Italia viva è tentata di votare la sfiducia a Bonafede? “Possono recitare la preghiera 'non ci indurre in tentazioni', il 'Padre Nostro', è una preghiera comune", risponde Delrio. "Spero non si facciano tentare da una sfiducia, non avrebbe un significato per il Paese in un momento così difficile. Confido che le cose si sistemeranno dopo l'intervento del ministro”, ha spiegato Delrio.