"Anche banche e Inps facciano il loro per la ripartenza", dice Giuseppe Provenzano

"Non scopriamo oggi l'appesantimento procedurale della macchina pubblica, dovuta, a mio avviso, non solo a procedure, ma alla mancata digitalizzazione, alla scarsità di nuove competenze e a un'età media dei dipendenti che è la più alta d'Europa. In questo frangente drammatico, la velocità è fondamentale per tutti gli attori coinvolti. Dal governo alle Regioni, dall'Inps agli istituti di credito". Lo spiega il ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, Peppe Provenzano, in una intervista all'AGI, parlando del decreto rilancio appena approvato dal Consiglio dei Ministri.

"Sulla cassa integrazione nel decreto Rilancio cambiamo sistema, verrà anticipata. E anche sul fronte bancario registriamo miglioramenti. Ognuno deve fare la sua parte, non si puo' opporre alla legge un regolamento interno di una banca di provincia", sottolinea il ministro.

"Liquidità subito o lasciamo spazio alle mafie"

"Avere liquidità per imprese e famiglie, soldi in tasca, è tutto, anche per togliere spazi alle mafie e all'usura", prosegue il ministro, "ma il problema si pone a maggior ragione con la ripartenza, quando dovremo rilanciare gli investimenti. Il nodo della velocità dell'amministrazione va sciolto nel prossimo decreto semplificazione. Si è sempre parlato di un trade-off tra controllo di legalità e semplificazione. Invece, come proposto nel Piano Sud e sulla nuova programmazione dei fondi europei, un percorso di semplificazione fondato su centrali di committenza unificate, standardizzazione e digitalizzazione delle procedure e dei bandi può metterci al riparo dalle infiltrazioni mafiose e al tempo stesso accelerare gli investimenti".

"La riscoperta del valore del Ssn porti a rivedere scelte penalizzanti"

"Diciamoci la verità. Nessuno era pronto a un evento del genere. E l'Italia ha fatto da apripista nel mondo occidentale. Pure con inevitabili errori, più spesso legati alla comunicazione, mi pare che il Governo abbia risposto in maniera adeguata", osserva ancora Provenzano, "non è stato semplice, per una democrazia, adottare la scelta estrema del lockdown, ma era l'unica via percorribile. Grazie a questo sacrificio, ad esempio, al Sud il contagio non è dilagato e abbiamo potuto attrezzare gli ospedali, aumentando i posti in terapia intensiva".

"Su questo, dobbiamo rimanere vigili però. Ed evitare di pensare che sia finita. Per questo nel decreto rilancio l'impegno del Ministero della Salute per aumentare i posti letto in terapia intensiva riguarda per quasi il 40% il Sud. Più in generale, la riscoperta del valore sistema sanitario nazionale deve portarci a rivedere le scelte penalizzanti degli ultimi anni, soprattutto sul fronte dei presidi territoriali", prosegue, "ciò che ha creato disorientamento, almeno all'inizio, è stato il coordinamento tra centro e periferia. Ora che nella ripartenza, come ovvio, ci sarà piu' autonomia regionale nelle scelte, dev'essere efficace il meccanismo con cui, all'occorrenza, dal centro si riprende una catena di comando chiara".

Una clausola di supremazia per evitare il caos

"Io non so se sia maturo il tempo di riaprire una discussione sulle riforme istituzionali, ma sicuramente i limiti di alcune riforme, come quella del titolo V, sono emersi in maniera molto evidente in questo periodo di emergenza sanitaria", dice ancora Provenzano, "manca una clausola di supremazia, cioè un momento in cui in nome di una necessaria omogeneità e armonizzazione dei processi, la parola del governo e dello Stato centrale diventa definitiva".

"Ora, al di là delle competenze, dell'autonomia delle Regioni, è evidente l'esigenza di un forte presidio sociale", avverte il ministro: "La necessità di maggiore coordinamento, di decisioni univoche per evitare il caos, a mio avviso non si impone solo nella gestione delle emergenze, ma sarà essenziale per rilanciare investimenti, orientare l'innovazione, far ripartire l'economia e garantire la tenuta sociale. Semmai, quello su cui mi pare dovremmo concentrarci di più è la costruzione di un rapporto tra Governo ed Enti locali, veri protagonisti della tenuta democratica e istituzionale nei territori, anche durante l'emergenza. La maggior parte delle misure del Piano Sud, per quel che mi riguarda, si fondano su un rapporto nuovo con i Sindaci, anche dei piccoli comuni", ricorda ancora.

"Sugli immigrati atto minimo di civiltà"

Quella sulla regolarizzazione dei migranti "è stata una battaglia difficile, lo scontro che c'è nel paese su questi temi si è riversato nel Governo. Con Teresa Bellanova abbiamo tenuto una posizione netta. Molto si deve all'equilibrio di Luciana Lamorgese e del Vice Ministro Matteo Mauri, che vorrei ringraziare", spiega ancora il ministro per il Sud e la Coesione Territoriale.

"Io non esulto, per me è stato un atto minimo di civiltà. Mi spiace non ci sia stato lo spazio politico di fare di più, ma penso sia un buon risultato, nelle condizioni date", aggiunge Provenzano che svela un particolare della trattativa interna alla maggioranza: "L'ultima notte ho chiamato Crimi e abbiamo chiarito meglio alcuni aspetti per molti di noi già chiari, e cioè che i caporali o chi si macchia dei reati più gravi sull'immigrazione è escluso dal processo di regolarizzazione. Era troppo importante il tema per piantare bandierine. Per questo non mi sono mai alzato da quel tavolo. Leggevo anch'io dichiarazioni che non mi piacevano", sottolinea ancora il ministro, "ma se devi fare un accordo con qualcuno non mi pare che la strategia migliore sia insultarlo. Il compromesso è onorevole".