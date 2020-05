Conte dà il via alla Fase 2, un "rischio calcolato"

Approvata la manovra per la ripartenza. Ci saranno 15-16 miliardi per le aziende, 3,25 miliardi alla sanità, 1,4 miliardi a Università e ricerca, 2 miliardi per il turismo. Taglio delle tasse per 4 miliardi. Bellanova si commuove annunciando la regolarizzazione per 6 mesi di braccianti, colf e badanti