Via libera della Camera al Decreto Covid, con 241 sì  passa ora al Senato

Via libera dell'Aula della Camera al decreto Covid. I voti favorevoli sono 241, i contrari 166 e 5 astenuti. Hanno votato a favore le forze di maggioranza mentre le opposizioni hanno votato contro. Il provvedimento, che contiene le misure di contenimento e restrizione adottate dal governo e che hanno determinato il lockdown per contenere la diffusione del contagio da coronavirus, passerà ora all'esame del Senato e dovrà essere convertito in legge entro il 25 maggio.