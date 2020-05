"Ragionevole spostarsi tra regioni dal primo giugno", dice Bonaccini

"Sì, il primo giugno mi sembra una data ragionevole per riaprire agli spostamenti tra regioni. Ma spetterà al governo decidere, com'è giusto che sia". In un'intervista al quotidiano la Repubblica il governatore dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini dice che le Regioni da parte loro avevano "chiesto autonomia decisionale solo sulle riaperture del 18, e l'abbiamo ottenuta", sottolinea.

E nel riflettere sui dati che adesso "parlano di 53 contagi su quasi 5 mila tamponi", Bonaccini dice anche di avere "l'orgoglio di aver guidato una regione che ha risposto straordinariamente all'epidemia, anche se confessa: "Tornassi indietro, forse anticiperei di una settimana le chiusure di bar e ristoranti, sebbene sia stato il primo a deciderle in Italia". Ma ora guarda al futuro "investendo molto in aiuti alle imprese e al lavoro e investiremo tanto anche nel promuovere la regione", perch "per noi la Riviera, cioè il turismo, sono fondamentali" conclude il governatore emiliano romagnolo.