Conte cauto sul Mes, "deciderà il Parlamento se attivarlo" 

L'Italia resta "prudente" su un eventuale impiego del Mes per l'emergenza coronavirus e a decidere "se convenga attivare o meno tale linea sarà il Parlamento": lo ha assicurato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un'intervista a Euractiv.it all'indomani del via libera dell'Eurogruppo a questo strumento. "Il pacchetto comprensivo di Bei, Sure e Mes è un passo importante verso una condivisione dei costi della pandemia tra Paesi Ue e per una strategia di rilancio comune", ha osservato il premier. "Tuttavia", ga aggiunto, "è ancora insufficiente. Il rafforzamento delle garanzie di Bei e l’introduzione di Sure – uno schema di assicurazione europeo contro la disoccupazione – proposto e sostenuto in passato dall’Italia sono decisioni che sosteniamo con convinzione".

Sulla nuova linea di credito collegata al Mes, come ho più volte ripetuto, manteniamo un atteggiamento molto prudente", ha insistito Conte, "lo strumento è stato pensato per shock asimmetrici ed è inserito in un quadro di regole che riflette questa sua origine. L’Eurogruppo ha chiarito che il regime di sorveglianza normalmente associato alle linee di credito del Mes non dovrà essere applicato nel caso della pandemic support line. Resta il fatto che in ogni caso a decidere se all’Italia convenga attivare o meno tale linea sarà il Parlamento italiano".