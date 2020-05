Il mio Salva Italia? "Niente statalismo, più liberismo", dice Berlusconi

“Non è di statalismo che abbiamo bisogno” ma “di più liberismo” semmai e “una crisi economica devastante potrebbe avere effetti ancora più drammatici del coronavirus, persino in termini di vite umane”. In una lunga intervista con Il Giornale il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi afferma che “il governo sta facendo troppo poco e troppo tardi” perché “i lavoratori non hanno ancora avuto la cassa integrazione” e solo la lungimiranza e la generosità di alcuni imprenditori l’ha anticipata “qualcuno aumentandola fino al 100% dello stipendio”.

Berlusconi pensa sempre a “un patto fiscale” tra cittadini e Stato “per chiudere tutti i conti in atto”, considera il decreto liquidità “un modo inadeguato” per realizzare “un’idea che noi per primi avevamo proposto”, cioè che” lo Stato garantisse con le banche i prestiti alle imprese in difficoltà” ma ”le norme approvate sono macchinose”. Sull’Europa il leader di FI ritiene che non si debbano avere “atteggiamenti di sudditanza ma neppure di contestazione pregiudiziale” ma considera che sui possibili effetti della sentenza della Corte di Karlsruhe ci siano “interrogativi” da porsi e “qualcuno” li ha già sollevati.

Sulla politica italiana dice che “avrei quasi preferito non parlarne” e che “le manovre della politica Vengono molto dopo “gli italiani che soffrono”. Tuttavia con questo governo e con questa maggioranza Berlusconi esclude ogni possibilità “fare accordi politici” ma assicura di stringersi “intorno alle istituzioni, quindi proviamo a dare una mano nell’emergenza a chi ha il compito di guidare il governo, chiunque sia” e questo, sottolinea il leader di FI, “non ha alcun significato politico”.