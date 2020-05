Conte, da Italia 140 milioni per fondo globale per vaccino e cure

L'Italia contribuirà con 140 milioni di euro alla raccolta fondi mondiale per arrivare a un vaccino contro il coronavirus. Lo ha annunciato il premier Giuseppe Conte, partecipando all'iniziativa Ue 'Coronavirus Global Response'. "Oggi sono onorato di annunciare i seguenti impegni, a nome del popolo italiano - ha spiegato -. Contribuiremo con 10 milioni di euro" alla ricerca per trovare un vaccino, "contribuiremo con 10 milioni di euro all'Organizzazione mondiale della sanità, per continuare a sostenere i paesi più vulnerabili nella preparazione e nella risposta a Covid-19. Stanzieremo mezzo milione di euro" al Fondo globale contro il coronavirus e "infine, poiché la distribuzione del vaccino in maniera sicura, efficace ed equa deve essere la nostra priorità comune, ci impegniamo ad un contributo di 120 milioni nei prossimi cinque anni per la Gavi Alliance".

"L'Italia vuole avere un ruolo speciale in questo sforzo contro il coronavirus. L'italia - ha proseguito Conte è un "Paese che, purtroppo, ha accumulato molta esperienza nella lotta contro il virus ed ora è pronta a condividerla". Facendo poi riferimento anche alla Presidenza italiana del G20, nel 2021, il premier ha aggiunto: "Durante il nostro mandato vogliamo promuovere un efficace multilateralismo come il miglior acceleratore politico per vincere questa battaglia, rafforzando i sistemi sanitari, fornendo un supporto concreto ai nostri cittadini e promuovendo una ripresa sostenibile, equa e duratura"

"Di fronte a una minaccia globale senza precedenti, la comunità internazionale ha solo un'opzione efficace per sconfiggere il virus: la cooperazione" ha anche detto Conte. "Fin dall'inizio il Paese è un membro impegnato dell'Alleanza internazionale contro il coronavirus".