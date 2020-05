Niente visite agli amici, per il governo non sono "relazioni affettive stabili"

Per relazione stabili affettive non si intendono gli amici. Così fonti di palazzo Chigi, chiarendo il termine 'congiunti' riguardo la seconda fase.

Nei giorni scorsi si è parlato molto nei giorni scorsi su chi si debba intendere con il termine di "congiunti", che da lunedì potremo incontrare, e il Governo è intervenuto per fare chiarezza: sono i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo come ad esempio i fidanzati. E, ovviamente, i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge).

Se sono persone non conviventi, il Governo si raccomanda di limitare "al massimo" gli incontri. Non sono invece "congiunti" i semplici amici e conoscenti, e quindi non sono compresi nell'elenco di coloro che potremo andare a far visita. Ad ogni modo, i "congiunti" non potranno essere riabbracciati: in occasione di questi incontri, bisognerà infatti rispettare la distanza di almeno un metro, e indossare la mascherina.