Ue: Meloni, Italexit? No, al limite mandiamo via i tedeschi...

"La soluzione non è l'uscita dall'Europa. Noi siamo indispensabili per quest'Unione europea, la possiamo rifondare e dipende anche da noi. Senza di noi l'Europa non esiste, non esisterebbe l'euro. Siamo i fondatori. Serve un'Europa che si occupi delle grandi questioni strategiche, ma senza strumenti che favoriscono qualcuno a sfavore di altri. Servono meccanismi di compensazione, come gli Eurobond. Se i tedeschi continuano a fare quelli che 'io voglio tutto', allora, forse, non è che dobbiamo uscire noi dall'Europa, mandiamo via i tedeschi'". Lo ha detto la leader di FdI, Giorgia Meloni, a "Fuori dal coro" su Rete 4.

"Dopo l'attacco alle opposizioni "non so se privatamente il presidente della Repubblica abbia inteso farsi sentire con il Governo, però ricordo quando ha chiamato me", ha proseguito Meloni. "Ricordo - ha proseguito - quando Mattarella ha chiamato noi per chiedere la massima collaborazione e noi lo abbiamo fatto. Chiaramente spero che il presidente della Repubblica abbia fatto notare al presidente del Consiglio c'era qualcosa che non andava. Non l'ho chiamato per chiederglielo..."