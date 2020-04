Salvini accusa il governo: "Non ha accolto neanche una delle nostre richieste"

"Abbiamo proposto tante cose per poi non vederne accolta neanche una con il rammarico che bisogna fare in fretta. Non basta dire che i sindaci e i medici sono degli eroi, non c'è una lira per loro" nel decreto Cura Italia. Lo ha detto Matteo Salvini al Senato, durante le dichiarazioni di voto sulla fiducia posta dal governo sul Cura Italia. "Siamo in tempo di guerra e siamo ancora ostaggio dei no dei sindacati, no alla burocrazia", ha aggiunto il leader della Lega.