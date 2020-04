Conte promette "subito liquidità alle imprese"

Il governo sta lavorando a un decreto per garantire liquidità alle imprese, colpite dalle chiusure disposte per l'emergenza coronavirus. E' quanto ha spiegato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, incontrando i partiti di opposizione. "Siamo al lavoro per anticipare in un decreto-legge, da adottare subito, le misure piu' urgenti per dare liquidita' alle imprese. Avvertiamo tutta l'urgenza di intervenire prima possibile", ha affermato il premier. Le misure saranno inserite in un provvedimento ad hoc e non nel decreto aprile.