Il primo bollettino della nuova settimana indica 101.739 casi di coronavirus totali, con un aumento di 4.050 in un giorno, meno dei 5.217 di ieri e dei 5.974 di sabato. Per trovare un aumento in termini assoluti più contenuto bisogna risalire al 17 marzo. Tornano a crescere i decessi ma si registra anche il record assoluto del numero di guariti