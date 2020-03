Salvini ringrazia Draghi: "Parole sacrosante, non siamo più soli"

"L'ex governatore Bce ha fatto due passaggi sacrosanti che firmo parola per parola. Ha detto in primo luogo evitare che le persone perdano il lavoro. E poi ha detto che facendo debito bisogna spendere subito tutto il denaro e non a pezzettini". Lo ha detto Matteo Salvini in diretta Facebook. "Fra le politiche dei piccoli passetti indecisi del governo e il piglio di Draghi", Salvini sceglie il secondo. "Dico grazie a Mario Draghi e sicuramente, qualora Francia e Germania volessero ancora spadroneggiare, avrebbe il fisico per ribattere a Merkel e Macron".

"Tutti i soldi che servono subito, per difendere il lavoro anche a debito. Grazie professore, non siamo più soli a combattere questa battaglia", ha aggiunto Salvini.