L'ultimo bollettino della Protezione civile parla di 69.176 casi totali di contagio da coronavirus in Italia. Di questi 54.030 sono attualmente positivi, 8.326 sono i guariti mentre 6.820 i decessi. Sul totale si registrano in un giorno 5.249 casi in più, contro i 4.789 di ieri. Sono 743 le vittime nelle ultime ventiquattr'ore, contro le 601 di ieri. In un giorno raddoppiano anche i guariti.