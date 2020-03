"Arriveranno 100 milioni di mascherine dalla Cina", assicura Di Maio

"Ho il contratto che abbiamo firmato oggi per 100 milioni di mascherine che arriveranno nelle prossime settimane dall Cina, da una società cinese". Lo ha annunciato su Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, che ha specificato: "All'Italia in questo momento servono decine di milioni di mascherine. Abbiamo sbloccato circa 8 milioni di mascherine in arrivo nel fine settimana e che provenivano da diverse aree del mondo, stanno partendo da Egitto, Turchia, Germania e stiamo lavorando per sbloccarne due milioni in Brasile" e "altre in Ucraina". Non solo. In Italia "stanno arrivando altri ventilatori polmonari". Lo ha annunciato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio.

Poi, il ministro degli Esteri ha lanciato un appello a "rispettare le regole ferreee che abbiamo individuato", avvertendo che "se serviranno altre regole ancora più ferree le individueremo"

Quanto all''intervento della Bce "stabilizzerà l'economia", ha assicurato il ministro, ribadendo l'appello agli italiani a "comprare italiano".