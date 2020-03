Mattarella: "Dall'Europa venga solidarietà, non ostacoli"

"L'Italia sta attraversando una condizione difficile e la sua esperienza di contrasto alla diffusione del coronavirus sarà probabilmente utile per tutti i Paesi dell'Unione Europea. Si attende quindi, a buon diritto, quanto meno nel comune interesse, iniziative di solidarietà e non mosse che possono ostacolarne l'azione. È quanto afferma una nota del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Oggi ha suscitato forti critiche la conferenza stampa della presidente della Bce, Christine Lagarde, che ha invitato i governi a spendere di più, affermando di "non essere qui per abbassare gli spread" e di auspicare di non dover pronunciare un secondo "whatever it may take", la celebre frase con la quale l'ex presidente dell'Eurotower, Mario Draghi dichiarò la disponibilità della Bce ad adottare ogni iniziativa per contrastare la crisi del debito che aveva messo in pericolo l'Eurozona, calmando i mercati.