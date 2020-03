I giudizi di maggioranza e opposizione sulle misure volute da Conte

Maggioranza e opposizioni promuovono le nuove misure restrittive annunciate dal premier Giuseppe Conte. Ma i leader del centrodestra, che domani incontreranno a palazzo Chigi il presidente del Consiglio, chiedono di più. Trasformare l'intero paese in una 'zona protetta' non è sufficiente, affermano subito sia Matteo Salvini che Giorgia Meloni.

Pieno sostegno, senza distinguo, dalla maggioranza, pronta ad appoggiare qualsiasi nuovo intervento sia necessario per fronteggiare l'emergenza coronavirus. E l'attenzione si sposta sulle misure economiche da mettere in campo. Con le opposizioni che insistono sulla necessità di innalzare le risorse a 30 miliardi, mentre il governo sta ragionando sulla possibilità di aumentare lo sforamento dal deficit, cosi' da avere a disposizione circa 10 miliardi anziché i previsti 7,5.

"Bene il premier Conte sul fatto di considerare tutta Italia zona rossa. Bene anche sul commissario per l'emergenza. Adesso servono aiuti alle famiglie e alle imprese: liquidita' per tutti stop mutui 2020. Vinceremo insieme la sfida del Coronavirus", scrive Matteo Renzi su Twitter, tra i primi a commentare la conferenza stampa di Conte.

"Il Movimento 5 stelle è totalmente concorde con le misure appena annunciate", spiega Vito Crimi, secondo il quale "la situazione esige nettezza e chiarezza e il governo sta affrontando questa emergenza con determinazione".

Anche il Pd "sostiene le nuove misure assunte dal governo". per il vicesegretario dem Andrea Orlando "c'è bisogno del sacrificio di tutti per sconfiggere il virus. Chi vuole bene all'Italia, sl suo popolo, ai più vulnerabili, rispetta e fa rispettare le regole. Ora al lavoro per sostenere famiglie e imprese", conclude. E Leu, con Nicola Fratoianni, osserva: "Di fronte a questa crisi tutti dobbiamo farci carico di uno sforzo straordinario".

Per Matteo Salvini "quello annunciato dal governo è un primo passo, lo apprezziamo ma non basta. Dobbiamo fare in fretta e di più, senza tentennamenti. Chiudere tutto e subito, senza lasciare spazio a dubbi o interpretazioni. E mettere a bilancio per aiutare subito famiglie e imprese (soprattutto i piccoli) non 7 ma 70 miliardi, e che in Europa non perdano tempo a discutere. Ogni giorno perso è un dramma, volere è potere".

Dello stesso tenore il commento di Giorgia Meloni: "Allargare la zona rossa a tutta Italia è una misura che diventa molto importante per i cittadini. È un passo forte, dopodiché penso che i passi che si fanno debbano essere commisurati ai tipi di rischio che si corrono e che, se sono necessari dei passi, sia giusto spiegare ai cittadini perché quei passi vanno fatti. Secondo me non funziona il fatto che c'è una confusione fuori misura. Si va a botte di decreti ogni 48 ore".

Infine, anche per Forza Italia serve maggiore chiarezza: "Tutta l'Italia diventa zona rossa. Gli italiani hanno il dovere di rispettare le regole per tutelare la salute, ma le regole del governo devono essere chiare e ben spiegate. Altrimenti c'e' il caos e non ne abbiamo bisogno. Ecco perche' serve Guido Bertolaso", dice Antonio Tajani.