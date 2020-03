Conte annuncia: "Non c'è più tempo, tutta l'Italia zona protetta"

"L'Italia sarà zona protetta". Lo dice il premier Giuseppe Conte in una drammatica conferenza stampa a Palazzo Chigi. "Le abitudini vanno cambiate ora per il bene dell'Italia. Ci riusciremo solo se ci adatteremo a norme più stringenti". Conte ha annunciato la firma del nuovo decreto della presidenza del Consiglio che prevede misure ancora più restrittive per tutelare la salute dei cittadini. In sostanza, sono estese a tutto il territorio del Paese le misure di contenimento e di limitazione degli spostamenti in vigore da qualche giorno in Lombardia e in 14 province del centronord.

Ci sarà un divieto di assembramento in tutta Italia. "Non ci possiamo permettere occasioni di contagio", afferma. "Oggi è il momento della responsabilità. Non possiamo abbassare la guardia". Così il premier Giuseppe Conte parlando delle nuove misure contro il coronavirus. "Siamo ben consapevoli di quanto sia difficile cambiare le proprie abitudini. Non c'è tempo. I numeri dicono che c'è una crescita importante di contagi". Lo dice il premier Giuseppe Conte in una conferenza stampa a Palazzo Chigi.