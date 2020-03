Il coronavirus ha stravolto persino la Gazzetta Ufficiale

Tutti aspettano la Gazzetta ufficiale. Oggi il terzo numero straordinario domenicale consecutivo dovrebbe contenere il Dpcm (Decreto del presidente del Consiglio dei ministri), firmato questa notte da Conte, sull'isolamento per la Lombardia e altre province del centro nord Italia e il decreto legge, approvato dal Consiglio dei Ministri nella notte tra venerdì e sabato, per le restrizioni sulle attività dei tribunali e per le assunzioni nella sanità. Raramente la Gazzetta ufficiale viene pubblicata di domenica. Il coronavirus ha stravolto le consuetudini: il 23 febbraio la GU pubblicò un decreto legge e un Dpcm, il primo marzo un Dpcm.