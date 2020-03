M5s apre al Pd in Liguria: sì a trattative per un candidato comune

Via libera del Movimento 5 stelle ad "aprire una trattativa con il Partito Democratico e con altre forze civiche e politiche, per le prossime elezioni" in Liguria. Il semaforo verde è arrivato dal voto effettuato sulla piattaforma Rousseau. Sul blog delle stelle - si legge - sono arrivate "1.664 preferenze da parte degli aventi diritto al voto". I voti favorevoli alla trattativa sono stati 960 (57.7%), i contrari 704 (42.3%).