La tv francese ironizza sull'Italia del coronavirus, Roma protesta

L’intento era di fare della satira ma il risultato è stato disastroso. La messa in onda sul canale francese Canal+ di un video contro l’Italia – nel pieno dell’emergenza coronavirus – ha suscitato aspre polemiche nel Paese e la richiesta di scuse, poi arrivate.

L'emittente d’Oltralpe ieri ha trasmesso uno spot di una inesistente ‘pizza corona’, prodotta in un fantomatico forno italiano. Nello sketch di venti secondi, un pizzaiolo malaticcio tossisce ripetutamente e addirittura sputa catarro su una pizza appena sfornata.

La parodia, organizzata dagli autori della trasmissione Groland La Zapoi, è stata criticata da più parti: dal governo alle opposizioni, fino alle associazioni di categoria.

La protesta di Roma non si è fatta attendere: il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha chiesto all’emittente di "rispettare i nostri prodotti e il Made in Italy, eccellenze che non hanno pari nel mondo" e ha sottolineato che in queste circostanze "i media avrebbero l'obbligo morale di fornire un’informazione corretta e trasparente sulla reale dimensione del fenomeno in Italia. Purtroppo non è quello che sta accadendo e questo sta danneggiando la nostra economia e i nostri imprenditori". "I nostri cittadini, lavoratori, imprenditori - ha ribadito - esigono e meritano rispetto sempre, soprattutto in una situazione delicata come questa".

Dura anche la presa di posizione della ministra per le Politiche agricole, Teresa Bellanova, che ha giudicato il video "vergognoso e raccapricciante" perché denigra un intero Paese. "Questa non è satira, è un'offesa ad un'intera nazione, è una evidente mistificazione dei fatti. E' il populismo fatto immagine", ha aggiunto confermando che "i nostri prodotti sono sicuri, di altissima qualità, e lo certificano i controlli che effettuiamo ogni giorno, fra i più stringenti al mondo".

Dall'opposizione Giorgia Meloni, la presidente di Fratelli d'Italia che per prima ha sollevato la questione, denuncia il suo "disprezzo totale per gli autori di questa immondizia anti-italiana", mentre per la vice presidente della Camera, Mara Carfagna (FI), il video "è una schifezza e insulta le vittime e i malati di Coronavirus. Nessuno - ha sottolineato - può denigrare l'Italia e i prodotti italiani". Giuseppe Moles, vice capogruppo di FI in Senato, ha lanciato invece una provocazione: "Mi appello a Crozza affinché faccia uno sketch sulla baguette sotto l'ascella o sull'utilità per la salute pubblica del bidet".

Secondo Coldiretti, inoltre, il falso spot rappresenta una "pugnalata alle spalle" per colpire il Made in Italy agroalimentare "che ha raggiunto il valore record delle esportazioni di 5 miliardi in Francia, che è il secondo mercato di sbocco dopo la Germania".

L'indignazione italiana ha costretto infine l'emittente privata a rimuove lo spot. "Canal+ si scusa con i nostri amici italiani per la trasmissione di una breve sequenza di pessimo gusto, soprattutto nel contesto attuale", ha detto un portavoce annunciando che "Canal+ invierà una lettera di scuse all'Ambasciatore italiano a Parigi".