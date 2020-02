"L'unità di intenti e i principi di solidarietà sono un grande patrimonio per la società, particolarmente in momenti delicati per la collettività". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo al Quirinale alla cerimonia per i trentesimo anniversario della fondazione Telethon. "Unità di intenti e solidarietà", ha aggiunto, "costituiscono in questi momenti anche un dovere, quando si perdono queste consapevolezze ci si indebolisce tutti".