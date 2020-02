Tre voti in due settimane. Guida alle suppletive

Tre elezioni in quindici giorni. Domenica prossima a Napoli, la successiva a Roma e l'8 marzo in Umbria, i cittadini saranno chiamati a eleggere due senatori e un deputato. Elezioni suppletive, dopo la scomparsa del senatore Franco Ortolani (il parlamentare del Movimento 5 stelle stroncato a novembre da una grave malattia), le dimissioni di Paolo Gentiloni dalla Camera, seguite alla nomina a Commissario europeo per gli affari economici e monetari, e la rinuncia al seggio del Senato della leghista Donatella Tesei, eletta a ottobre presidente dell'Umbria.

Gualtieri corre nella capitale

Roma, dove sulla scheda figura anche il nome del ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, si accaparra le luci della ribalta rispetto agli altri due appuntamenti, tanto che già nei giorni scorsi molti dei candidati hanno sollevato la questione e chiesto anche alle istituzioni maggiore attenzione.

Specie per il Senato, M5s e Lega puntano a riconquistare i seggi ottenuti alle politiche del 4 marzo 2018, in una sfida che potrebbe avere delle ripercussioni sul peso della maggioranza. Il Pd conta invece nel titolare di via XX settembre per consolidare la sua presenza a Montecitorio.

Tutti i nomi in lizza

Il 23, dunque, si vota per il collegio uninominale 07 della Regione Campania, che comprende i quartieri Arenella, Barra, Miano, Piscinola, Poggioreale, Ponticelli, San Carlo all'Arena, San Giovanni a Teduccio, San Pietro a Patierno, Scampia, Secondigliano, Vicaria, Vomero e della zona industriale. In corsa ci sono cinque candidati: Salvatore Guangi, candidato da Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia; Giuseppe Aragno, proposto di Potere al Popolo; Sandro Ruotolo, sostenuto dal sindaco Luigi de Magistris e da DemA, Pd e Leu; Luigi Napolitano, presentato dal Movimento 5 Stelle; e Riccardo Guarino, che si presenta sotto le insegne della lista 'Rinascimento partenopeo'.

Più numerosa la lista dei candidati in lizza il primo marzo per il collegio uninominale 1 di Roma, lasciato libero dall'ex presidente del consiglio: sono sette ai blocchi di partenza. Oltre a Gualtieri, che si presenta con un suo simbolo sostenuto da Partito democratico, Italia Viva e Liberi e uguali, si sono presentati Marco Rizzo con il Partito Comunista, Mario Adinolfi con il Popolo della famiglia, Rossella Rendina con il Movimento 5 stelle, Luca Maria Lo Muzio Lezza con la lista Volt, Maurizio Leo con Lega, FI, FdI e Udc, ed Elisabetta Canitano con Potere al Popolo.

Corsa a quattro in Umbria, per succedere a Palazzo Madama a Donatella Tesei, ex presidente della commissione Difesa. Per riconquistare il collegio uninominale 02, la Lega punta ancora su una donna, Valeria Alessandrini che è appoggiata anche da Forza Italia e da Fratelli d'Italia. Il Pd presenta invece Maria Elisabetta Mascio, sostenuta anche da Sinistra civica verde. Roberto Alcidi è infine proposto dal Movimento 5 stelle e Armida Gargani dalla lista Riconquistare l'Italia.