Conte attacca Italia viva: "Opposizione aggressiva e maleducata" 

"È surreale e paradossale" che "il maggior partito di opposizione sia nella maggioranza". Credo che su questo "Iv debba dare un chiarimento, ma non al sottoscritto, ma agli italiani". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il riferimento è all'intenzione delle ministre renziane Bellanova e Bonetti di disertare il Consiglio dei ministri di questa sera sul processo penale, e dove si deciderà di trasformare il lodo Conte bis sulla prescrizione.

"Per quanto riguarda la presenza delle ministre di Italia viva non mi è stata fatta nessuna comunicazione ufficiale", ha aggiunto Conte. "Non sedersi a un tavolo istituzionale, quando si ha un incarico non sarebbe un fatto da trascurare. La riterrei una assenza ingiustificata".

Poi ha continuato: "Italia viva "un giorno sì e l'altro pure dichiara che vuole produrre un atto di sfiducia nei confronti del ministro Bonafede". "Sfido gli italiani a comprendere come può un compagno di viaggio minacciare la sfiducia di un ministro che non è solo il capo delegazione della principale forza di maggioranza relativa, ma è anche il ministro che abbiamo lodato tutti per la riforma del processo civile", ha detto il presidente del Consiglio.

"Opposizione aggressiva e maleducata"

Bonafede, ha aggiunto il premier, "è un ministro che si è intestato una riforma della prescrizione che a non tutti piace" e che è "già in vigore". "Si può non condividere ma è per questo che ci si siede attorno a un tavolo e si lavora insieme", ha sottolineato Conte.

"Non c'è più la norma Bonafede, quindi per che cosa lo si insulta? Per che cosa lo si sfiducia? Io l'ho conosciuto per aver fatto un dottorato di ricerca all'università di Pisa. Sono cose che da un partito di opposizione che volesse fare una opposizione aggressiva e maleducata si possono anche accettare, ma chiedo agli italiani: da un partito di maggioranza si possono accettare?", ha concluso Conte.