Prescrizione: il lodo Annibali è stato bocciato per 9 voti

Le commissioni Bilancio e Affari costituzionali della Camera hanno bocciato il 'lodo Annibali' sulla prescrizione, per 9 voti. I favorevoli sono stati 40, i contrari 49.

La maggioranza supera così senza alcun problema lo 'scoglio' del lodo Annibali, bocciandolo con 9 voti di scarto. Italia viva esce, come era previsto, sconfitta dalla votazione sul lodo renziano, l'emendamento al Milleproroghe che mirava a rinviare di un anno la riforma Bonafede sulla prescrizione.

Con Italia viva hanno votato a favore tutte le forze di centrodestra: Forza Italia, Lega, e Fratelli d'Italia. Hanno votato contro Pd, M5S, Leu e alcuni del Misto.

Senza "novità", Italia viva voterà il testo di Forza Italia

"Dopo che in commissione Giustizia Leu ha chiesto di disabbinare il suo testo a quello della proposta di legge Costa sulla prescrizione, il testo base resta quello di Forza Italia" e se da qui al momento del voto sulla proposta di legge Costa "non ci saranno novità" nella maggioranza sul tema della prescrizione "noi voteremo la proposta di legge Costa", che mira ad abrogare la riforma Bonafede entrata in vigore lo scorso 1 gennaio. Lo ha ribadito Lucia Annibali, deputata di Italia viva, parlando con i giornalisti a Montecitorio, in risposta a chi le chiedeva se l'atteggiamento dei renziani sarebbe cambiato dopo la bocciatura del 'lodo Annibali'.