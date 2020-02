Il Senato vota sul processo a Salvini

Il caso Gregoretti è approdato nell'Aula del Senato. In tarda mattinata l'Assembla voterà l'ordine del giorno presentato da Forza Italia e Fratelli d'Italia per negare la richiesta di autorizzazione a procedere del Tribunale di Catania nei confronti di Matteo Salvini.

Il leader della Lega è accusato di sequestro di persona aggravato: per i magistrati avrebbe illegalmente impedito lo sbarco dei 131 migranti che alla fine di luglio si trovavano a bordo della nave della Guardia costiera che li aveva soccorsi al largo della Sicilia. L'ex ministro dell'Interno dovrebbe prendere la parola alla fine del dibattito che seguirà l'intervento della relatrice Erika Stefani.

La senatrice della Lega in apertura di seduta riferirà sull'esito dei lavori della Giunta per le immunità, che il 20 gennaio scorso bocciò, grazie proprio ai voti del Carroccio, la proposta di diniego all'autorizzazione presentata da Maurizio Gasparri.

Nel loro odg FI e FdI chiedono al Senato di respingere la richiesta del Tribunale sostenendo che Salvini agì per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante e in accordo con il governo. Il documento sarà votato a scrutinio palese: per approvarlo è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea: 160 voti.

Un traguardo difficilmente raggiungibile considerato anche che i 60 senatori della Lega ieri hanno annunciato l'intenzione di non partecipare al voto.

Salvini cita Paolo Borsellino durante il suo intervento sul caso Gregoretti "Ricordo qualcuno che ha dato la vita per questo Paese che ricordava che chi ha paura muore ogni giorno e chi non ha paura muore una volta sola. Sbaglierò ma ho fatto il ministro nell'interesse del mio Paese". Matteo Salvini cita Paolo Borsellino durante il suo intervento in Senato sul caso Gregoretti. Si stabilisca in tribunale, aggiunge, "se difendere l'onore dell'Italia è un dovere di un politico o un crimine che merita fino a 15 anni di carcere, voglio che qualcuno metta la parola fine a questo dibattito surreale". "Facciamo decidere a un giudice, usciamo da quest'Aula e facciamo decidere a lui. Ormai il re è nudo, potete andare avanti qualche mese o settimana ma in democrazia il giudizio lo dà il popolo"

Salvini: "Decida il giudice se ho fatto il mio dovere" "Devo disubbidire a Giulia Bongiorno perché sono testone e sono stufo di impegnare quest'Aula per la Diciotti, la Gregoretti, la Open Arms. Chiariamola una volta e per tutte davanti a un giudice se ho fatto il mio dovere". Così Matteo Salvini nell'Aula del Senato. "Io un sequstratore? I migranti siamo andati a prenderli noi in acque maltesi", ha aggiunto. "Ci chiesero aiuto e ho detto sì, avremmo potuto fregarcene e invece no", ha sottolineato. "Gli avversari si battono in democrazia nelle urne, non nelle aule dei tribunali, questo insegna la storia di questo paese. Voglio andare a processo per raccontare al mondo e ai miei figli che queste politiche sull'immigrazione condivise dalla Lega e dai 5s hanno salvato decine di migliaia di vite umane"

La Russa a M5s: "Non tradite voi stessi, votate no" Ignazio La Russa interviene nell'Aula del Senato e si rivolge agli "amici" del Movimento 5 stelle. Sull'autorizzazione a procedere contro Salvini per il caso Gregoretti, dice il senatore di FdI, "non potete tradire voi stessi. Ho in mente tutti gli atti di solidarietà quando avete governato insieme alla Lega. Vi abbiamo sempre applaudito quando avete assunto un atteggiamento di contrasto all'immigrazione clandestina. Non tradite questa fiducia che anche a voi abbiamo dato con un voto che sarebbe di disonore per la vostra intelligenza e per la vostra parte politica".

Salvini: "Attendo sereno il giudizio del Tribunale" "Confido nel fatto che la magistratura sia sana, libera e indipendente". Così Matteo Salvini, parlando con i cronisti al Senato del caso Gregoretti. "Se devo essere processato, lo farò a testa alta. Andrò a processo e racconterò quello che ho fatto come mio motivo d'orgoglio. Attendo sereno il giudizio prima del Tribunale, poi del popolo italiano quando si voterà"

Bongiorno, Conte disse: 'ricollocamento, poi lo sbarco' "Prenda un avvocato più autorevole di me. Un avvocato che ha detto: 'Noi della Presidenza del consiglio abbiamo lavorato perché bisogna ricollocare e poi consentire lo sbarco". Queste sono le parole del presidente del Consiglio, avvocato Conte, in relazione alla Gregoretti". Così nel'Aula del Senato la senatrice della Lega, Giulia Bongiorno.

Salvini: "Il processo √® un motivo d'orgoglio. Non scappo" Andare al processo per la vicenda Gregoretti "è un motivo d'orgoglio. Io non scappo". Così Matteo Salvini parlando con i cronisti al Senato.

FI-FdI chiedono al Senato di respingere il processo a Salvini Fi e FdI, secondo quanto si apprende a Palazzo Madama, hanno depositato l'ordine del giorno con cui chiedono all'Aula del Senato di respingere la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini per la vicenda Gregoretti.

De Falco a Salvini: "Sia coerente, rinunci all' immunit√†" Salvini "rinunci alla sua immunità: la esorto a farlo, sarebbe un bel gesto". Cosi' Gregorio De Falco, senatore del Gruppo Misto, si rivolge nell'Aula del Senato al leader della Lega nel corso della discussione sul caso Gregoretti. "Anche la gente di cui parla come il suo popolo, si aspetta che lei sia coerente con i proclami che sta facendo da due anni", ha aggiunto.