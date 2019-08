"La mozione di sfiducia in questo momento non la ritiriamo", dice Centinaio

Pierpaolo Scavuzzo / AGF Marco Centinaio (AGF)

"La mozione di sfiducia in questo momento non la ritiriamo, poi deciderà Matteo Salvini, sarà lui a valutare l'opportunità". A ribadirlo ai microfoni di "Circo Massimo" su Radio Capital è Gian Marco Centinaio, ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali. "Se Luigi Di Maio vuole che la Lega ritiri la mozione di sfiducia a Conte - aggiunge Centinaio - prende in mano il telefono, chiama Matteo Salvini, si incontrano e decideranno insieme se è il caso di proseguire questa iniziativa di governo".

"Io sono quello che non chiude mai le porte fino in fondo..", risponde Centinaio a una domanda sulla possibilità di 'ritessere la tela strappata con i 5 stelle'. "Noi con i colleghi del M5s ci siamo parlati in aula in queste ore e quello che dicono tanti colleghi parlamentari dei 5 Stelle è che piuttosto che andare con il Pd e con Renzi è meglio tornare con la Lega con un nuovo contratto di governo...". In ogni caso, ribadisce il ministro, "il nostro obiettivo resta quello di andare al voto, perché i 'no' erano diventati troppi e la situazione insostenibile. Noi per il bene della Lega potremmo anche restare a guardare Renzi e la Boschi che tornano al governo, ma poi c'è il bene del Paese".

