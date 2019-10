È morto Paolo Bonaiuti, ex portavoce di Berlusconi

È scomparso Paolo Bonaiuti, a lungo portavoce di Silvio Berlusconi. Il giornalista ed ex parlamentare è morto in una clinica romana, in seguito a una lunga malattia. Aveva 79 anni.

Nato a Firenze, il 7 luglio 1940, Bonaiuti era stato sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri nei governi Berlusconi II, Berlusconi III e Berlusconi IV. Eletto deputato per la prima volta nel 1996 nelle liste di Forza Italia, Bonaiuti ruppe con il partito di Berlusconi nel 2014 per aderire al Nuovo Centrodestra di Angelino Alfano.

La sua carriera giornalistica lo vede prima capo del servizio economico e poi inviato speciale del Giorno di Milano. Nel 1984 passò poi al Messaggero come editorialista, occupandosi soprattutto di politica internazionale, diventando nel 1992 vicedirettore vicario del quotidiano romano. Ha collaborato anche con alcune testate straniere, tra le quali la Bbc e la Radio della Svizzera Italiana.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it