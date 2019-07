Perché si parla tanto del look di alcune deputate

Mimmo Frassineti / AGF Federico Mollicone

È polemica sul look delle deputate. E nel mirino finisce Federico Mollicone, esponente di Fratelli d'Italia, 'reo' di aver pubblicato ieri sui social le foto di alcune deputate che, a suo dire, indossavano abiti e scarpe non consoni a un luogo istituzionale come Montecitorio. Poi, sempre nella giornata di ieri, lo stesso Mollicone, per protesta, si è tolto la giacca in Aula ed è stato ripreso dal presidente di turno, Ettore Rosato, in quanto il regolamento della Camera vieta agli uomini di restare in maniche di camicia.

A ritornare sulla questione è sempre il deputato di Fratelli d'Italia, che su Facebook scrive: "Benvenuti a Montecitorio beach... I temi sono rispetto per l'Aula e pari opportunità, poi ognuno si veste come preferisce, ma se gli uomini - giustamente - non possono stare in Aula senza giacca, credo che anche le colleghe possano indossare almeno una camicetta o una maglietta. O no? Cosi', detto con leggerezza senza acrimonia... dopo essermi tolto la giacca in Aula come gesto simbolico ed essermi beccato un richiamo formale dal Presidente Rosato", riferisce, corredando il post di alcune foto di deputate a suo vedere vestite in modo non consono. Foto poi rimosse dal suo profilo social.

A sollevare la questione e stigmatizzare l'iniziativa di Mollicone è stato oggi in Aula Carmelo Miceli del Pd, che ha utilizzato parole e toni duri nei confronti del deputato di FdI. Subito è intervenuto il presidente di turno, Rosato, per precisare: "E' compito del presidente intervenire in merito all'abbigliamento e la presidenza non ha mai riscontrato violazioni".

Sul tema è intervenuta anche la vicepresidente di Montecitorio, Maria Edera Spadoni: "È inqualificabile pubblicare le foto delle colleghe offendendo le donne di un gruppo parlamentare" (alcune delle foto pubblicate da Mollicone riguardavano deputate del Movimento 5 stelle, stesso gruppo della Spadoni). Anche l'ex presidente della Camera, Laura Boldrini, ha stigmatizzato l'accaduto: "Parliamo anche dell'abbigliamento dei colleghi deputati... ogni donna è libera di vestirsi come crede e non è del suo abbigliamento che si valuta il suo lavoro. Non siamo certo qui per compiacere il senso estetico di Mollicone che si autoincarica di fare il moralizzatore". Per Giusi Bartolozzi di Forza Italia, la questione va affrontata in Ufficio di presidenza, "ma un abbigliamento consono ci deve essere".

La polemica ha poi avuto una coda nei corridoi di Montecitorio, dove Mollicone è stato letteralmente circondato da un gruppo di deputate grilline, che hanno vivacemente protestato per la pubblicazione delle foto sul suo profilo Facebook. Le deputate - in primis Angela Ianaro, ritratta in una delle foto postate da Mollicone - hanno fatto presente che la questione del look di chi frequenta le sedi istituzionali è fondata, ma altro è pubblicare foto senza autorizzazione sui social, esponendo le donne a commenti volgari e maschilisti.

Da parte sua, Mollicone ha chiesto formalmente scusa per quanto accaduto, specificando che sua intenzione era solamente sollevare il problema dell'abbigliamento inappropriato, e non istigare gli haters sui social. Mollicone ha anche fatto sapere di aver prontamente rimosso le foto dal proprio profilo facebook.

