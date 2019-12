Il rinvio della riforma delle intercettazioni irrita il Pd

Irritazione da parte del Pd, riferiscono fonti parlamentari, per la decisione di inserire nel cosiddetto Milleproroghe il rinvio di 6 mesi dell'entrata a regime delle nuove norme previste nella cosiddetta riforma Orlando sulle intercettazioni.

Le opposizioni nei giorni scorsi avevano parlato di uno scambio tra dem e M5s sulla riforma della prescrizione. Ma la decisione di chiedere il rinvio dell'entrata in vigore della riforma Orlando sulle intercettazioni è unilaterale, spiegano fonti parlamentari del Pd, non se ne era mai discusso. Da qui lo sconcerto da parte dei dem, anche perché - viene riferito - nella scorsa settimana si era deciso di avviare un confronto su tutti i punti sul tavolo, a partire dalla necessità di inserire delle norme di garanzia sulla durata ragionevole del processo.

L'intenzione del Movimento 5 stelle di frenare la riforma delle intercettazioni - viene sottolineato - rischia di complicare il dialogo. Il nodo della riforma della prescrizione non è stato ancora sciolto e anche se l'orientamento è quello di non far convergere i propri voti sulla proposta dell'azzurro Costa che punta allo stop della riforma Orlando, il partito del Nazareno potrebbe presentare una propria proposta o sulla 'prescrizione processuale', ovvero sulla necessità di estinguere l'azione penale qualora un processo dovesse durare non secondo i tempi prefissati, oppure l'allungamento dei tempi di sospensione da 18 mesi a 2 anni dopo il primo grado.

Tra l'altro la maggioranza ha deciso di non inserire il milleproroghe, presentato dal governo come emendamento alla manovra, nella legge di Bilancio.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it