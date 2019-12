Conte, da Salvini assoluta mancanza di rispetto istituzioni

GABRIEL SOTELO / NURPHOTO Giuseppe Conte

"Se queste accuse non avessero fondamento e anzi fosse dimostrato che chi le ha mosse era ben consapevole della loro falsità, avremmo la prova che chi ora è all'opposizione e si è candidato a governare il Paese con pieni poteri, sta dando prova, e purtroppo non sarebbe la prima volta, di scarsa cultura delle regole e della più assoluta mancanza di rispetto delle istituzioni". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, in un passaggio dell'informativa in Aula sul Mes, riferendosi al leader della Lega, Matteo Salvini.

"Le accuse che mi sono state rivolte, tuttavia - ha proseguito il premier - trascendono ampiamente i più accesi toni e le più aspre contestazioni che caratterizzano l'odierna dialettica politica, già di per sé ben poco incline alla 'cura delle parole'. Siamo al cospetto di un'accusa gravissima. Se si arriva ad accusare apertamente e ripetutamente, in tutte le trasmissioni televisive e in tutti i canali social, il Presidente del Consiglio di avere tradito il mandato di difendere l''interesse nazionale' e di avere agito per tutelare non si sa quale interesse personale, allora il piano delle valutazioni che siamo sollecitati a compiere è completamente diverso. Se queste accuse avessero un fondamento, saremmo di fronte alla massima ferita, al più grave vulnus inferto alla credibilità dell'Autorità di Governo, con la conseguenza che chi vi parla non potrebbe esitare un attimo a trarne tutte le conseguenze: senza neppure attendere che mi venisse chiesto da chicchessia, sarei costretto a rassegnare all'istante le dimissioni da Presidente del Consiglio".

