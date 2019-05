Meloni: "Nel Paese c'è una maggioranza Lega-FdI"

Se il governo cadrà "è evidente che non c'è spazio per governi tecnici”. Dal voto europeo emerge che "un'altra maggioranza c'è” e può essere formata da Lega e Fratelli d’Italia, quindi “anche senza Forza Italia". Giorgia Maloni, presidente di FdI, lo dice durante una conferenza stampa dopo la domenica elettorale.

Il dato per FdI, aggiunge "è davvero ottimo. Cresciamo su tutto il territorio nazionale come in ogni elezione. Un aumento costante. Sono molto contenta siamo il secondo partito del centrodestra in tutto il centro Italia. Evidentemente - sottolinea - le nostre tesi hanno funzionato molto bene nel sud, dove abbiamo raggiunto punte straordinarie, e anche nel nord produttivo".

